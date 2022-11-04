G7 обсудила, как помочь Украине от российских атак

Дипломаты из Большой семерки обсудили помощь Украины против постоянных атак на ее инфраструктуру и заявили, что необходимо создать механизм координации действий. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на чиновников Государственного департамента.

Флаги стран G7. Фото из открытых источников

Высокопоставленный чиновник заявил, что дипломаты семи стран обсудили проблемы Украины перед началом зимнего отопительного сезона и согласовали создание механизма защиты и восстановления критически важных водных и энергетических инфраструктур.

"Это то, что будет являться основной целью этой группы в ближайшие дни и недели", — сообщил чиновник.

За последние месяцы Российская Федерация нанесла несколько массовых атак по украинской энергетической инфраструктуре. Зеленский заявлял, что по ноябрю повреждено около 40% энергосистем. Из-за таких последствий российских ракет и дронов-камикадзе украинцы вынуждены экономить на электроэнергии и приспособиться к ее временным отключениям.

Россияне терроризируя Украину постоянными атаками на инфраструктуру пытаются шантажировать украинцев для принятия своих требований. Об этом заявил бывший президент РФ Медведев. На эти слова отреагировал Михаил Подоляк, сказавший, что таким образом Россия фактически признает, что является террористическим государством.

Россия столкнулась с дефицитом собственных ракет и беспилотников, потому начала поиски соответствующего оружия в других странах. Одним из новых и ныне постоянных поставщиков для РФ стал Иран. Разведка США обнародовала информацию о том, что Иран планирует передать России около 1000 баллистических ракет и еще больше дронов-камикадзе.

Также "Комментарии" писали о заявлении Белого дома, в котором утверждалось, что КНДР также планирует поставлять военное оружие для России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!