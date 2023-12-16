Конфискация активов РФ для Украины: к какому решению приблизились страны G7

Страны "Большой семерки" приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Вашингтон, ранее публично не поддерживающий конфискацию, заявил союзникам по группе, что нашел способ изъятия средств "в соответствии с международным правом".

"Члены G7 могут конфисковать суверенные активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию завершить агрессию", — говорится в документе США, который был распространен в комитетах G7.

По мнению авторов документа, вторжение РФ в Украину означает, что конфискация активов может стать "законной контрмерой тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав".

США предполагают, что тема конфискации российских активов может стать предметом обсуждения лидеров G7 на встрече, которая запланирована на 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон ранее также заявил о существовании "законного пути" для конфискации российских активов. Он предлагал действовать вместе с США, если другие союзники не будут к этому готовы.

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