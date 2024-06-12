Лидеры G7 обратятся с призывом к Китаю: как это связано с войной в Украине

Лидеры стран "Большой семерки" по итогам встречи в Италии призовут Китай прекратить поддерживать войну России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в проекте заявления саммита G7, сообщает "Bloomberg".

Большая семерка. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что партнеры Украины обвиняют Пекин в том, что он снабжает Россию технологиями и деталями — либо найденными в оружии, либо необходимыми для его производства — помогая Москве торговые ограничения "Большой семерки" на многие из этих товаров. Запрещенные материалы часто попадают в Россию через третьи страны, такие как Китай и Турция, или через сети посредников.

"Постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", — говорится в проекте заявления, которое еще может измениться до того, как оно будет согласовано лидерами на саммите в Италии, который должен начаться 13 июня.

Ожидается, что в рамках усилий по противодействию обходу санкций страны "Большой семерки" и Евросоюза в ближайшие дни введут новые ограничения.

Обсуждаемые меры включают в себя список большего количества компаний, нацеливание на банки в третьих странах, которые содействуют торговле, требование, чтобы компании усилили проверки своих дочерних компаний и субподрядчиков за границей, а также расширение ограничений на товары западных брендов, которые все еще попадают в Россию.

"Большая семерка" также призовет Пекин подтолкнуть Россию к выводу войск из Украины и поддержать справедливый мир.

"Bloomberg" отмечает, торговая напряженность между странами "Большой семерки" и Китаем будет отражена в заявлении более широко. Ожидается, что лидеры заявят, что политика Китая "создает глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредные избыточные мощности в ряде секторов", согласно проекту.

"Большая семерка" подтвердит свои продолжающиеся усилия по уменьшению критической зависимости от Китая, одновременно подтвердив, что они не намерены разрывать отношения.

"Мы не пытаемся причинить вред Китаю или помешать его экономическому развитию, более того, растущий Китай, который играет по международным правилам, будет представлять глобальный интерес", — говорится в проекте.

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