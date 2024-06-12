Лидеры G7 обратятся с призывом к Китаю: как это связано с войной в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Лидеры стран "Большой семерки" по итогам встречи в Италии призовут Китай прекратить поддерживать войну России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в проекте заявления саммита G7, сообщает "Bloomberg".
Большая семерка. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что партнеры Украины обвиняют Пекин в том, что он снабжает Россию технологиями и деталями — либо найденными в оружии, либо необходимыми для его производства — помогая Москве торговые ограничения "Большой семерки" на многие из этих товаров. Запрещенные материалы часто попадают в Россию через третьи страны, такие как Китай и Турция, или через сети посредников.
Ожидается, что в рамках усилий по противодействию обходу санкций страны "Большой семерки" и Евросоюза в ближайшие дни введут новые ограничения.
Обсуждаемые меры включают в себя список большего количества компаний, нацеливание на банки в третьих странах, которые содействуют торговле, требование, чтобы компании усилили проверки своих дочерних компаний и субподрядчиков за границей, а также расширение ограничений на товары западных брендов, которые все еще попадают в Россию.
"Большая семерка" также призовет Пекин подтолкнуть Россию к выводу войск из Украины и поддержать справедливый мир.
"Bloomberg" отмечает, торговая напряженность между странами "Большой семерки" и Китаем будет отражена в заявлении более широко. Ожидается, что лидеры заявят, что политика Китая "создает глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредные избыточные мощности в ряде секторов", согласно проекту.
"Большая семерка" подтвердит свои продолжающиеся усилия по уменьшению критической зависимости от Китая, одновременно подтвердив, что они не намерены разрывать отношения.
Читайте также на портале "Комментарии" — Кулеба рассказал о шаге Китая, который бы приблизил мир.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!