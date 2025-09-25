Заявление президента Дональда Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром", базируется на новых разведданных США, которые сигнализируют об экономическом истощении Кремля и его приближении к поражению на поле боя в результате вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Post".

Журналисты отмечают, что настаивание Трампа на том, что Украина может вернуть все оккупированные земли, является "стратегическим шагом" президента США, направленным на попытку втянуть Москву в переговорный процесс.

Источники в Белом доме отметили, что такие заявления не означают изменение политики Вашингтона, а скорее выступают элементом переговорной тактики по давлению на Россию.

Несмотря на усилия США и готовность Киева к мирным переговорам, Владимир Путин (российский диктатор — ред.) не демонстрирует интереса к перемирию и продолжает вести войну, направляя удары против гражданской инфраструктуры Украины.

В своей заметке Трамп заявил, что, когда российское общество "узнает, что на самом деле происходит с этой войной экономически, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, возможно, даже пойти дальше".

Как отмечает New York Post, экономические проблемы РФ усугубляются снижением доходов от экспорта нефти, а также использованием "свободных ресурсов" из Фонда национального благосостояния.

По данным Международного энергетического агентства, в августе доходы от продажи российской нефти сократились до 13,5 млрд долларов, а за первые восемь месяцев 2025 года экспорт снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, Минфин России предложил повысить НДС до 22% и уменьшил прогноз роста экономики на этот год с 4,3% до 1%.

В то же время дальнобойные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту газа на внутреннем рынке, что, по оценкам экспертов, вынуждает Кремль балансировать между содержанием армии и социальными выплатами населению.

Таким образом, отмечает New York Post, заявление Трампа является не только сигналом Кремлю, но и отражением реальной ситуации: российская экономика стремительно ослабевает, тогда как Украина сохраняет способность к сопротивлению и имеет перспективу восстановления контроля над своими территориями.

