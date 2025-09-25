logo

На Западе назвали настоящую причину заявления Трампа о слабости РФ
НОВОСТИ

На Западе назвали настоящую причину заявления Трампа о слабости РФ

Президент США увидел новые данные разведки и понял, что в войне РФ против Украины не все так однозначно

25 сентября 2025, 16:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Заявление президента Дональда Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром", базируется на новых разведданных США, которые сигнализируют об экономическом истощении Кремля и его приближении к поражению на поле боя в результате вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Post".

На Западе назвали настоящую причину заявления Трампа о слабости РФ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что настаивание Трампа на том, что Украина может вернуть все оккупированные земли, является "стратегическим шагом" президента США, направленным на попытку втянуть Москву в переговорный процесс.

Источники в Белом доме отметили, что такие заявления не означают изменение политики Вашингтона, а скорее выступают элементом переговорной тактики по давлению на Россию.

Несмотря на усилия США и готовность Киева к мирным переговорам, Владимир Путин (российский диктатор — ред.) не демонстрирует интереса к перемирию и продолжает вести войну, направляя удары против гражданской инфраструктуры Украины.

В своей заметке Трамп заявил, что, когда российское общество "узнает, что на самом деле происходит с этой войной экономически, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, возможно, даже пойти дальше".

Как отмечает New York Post, экономические проблемы РФ усугубляются снижением доходов от экспорта нефти, а также использованием "свободных ресурсов" из Фонда национального благосостояния.

По данным Международного энергетического агентства, в августе доходы от продажи российской нефти сократились до 13,5 млрд долларов, а за первые восемь месяцев 2025 года экспорт снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, Минфин России предложил повысить НДС до 22% и уменьшил прогноз роста экономики на этот год с 4,3% до 1%.

В то же время дальнобойные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту газа на внутреннем рынке, что, по оценкам экспертов, вынуждает Кремль балансировать между содержанием армии и социальными выплатами населению.

Таким образом, отмечает New York Post, заявление Трампа является не только сигналом Кремлю, но и отражением реальной ситуации: российская экономика стремительно ослабевает, тогда как Украина сохраняет способность к сопротивлению и имеет перспективу восстановления контроля над своими территориями.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: действительно ли он изменил свою позицию по войне в Украине.




Источник: https://nypost.com/2025/09/24/world-news/trumps-pro-ukraine-shift-based-on-new-intel-showing-russian-battlefield-economic-losses
