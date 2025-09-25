На Заході назвали справжню причину заяви Трампа про слабкість РФ

Заява президента Дональда Трампа про те, що Росія є "паперовим тигром", базується на нових розвідданих США, які сигналізують про економічне виснаження Кремля та його наближення до поразки на полі бою внаслідок вторгнення в Україну. Як передає портал "Коментарі", про це пише "New York Post".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що наполягання Трампа на тому, що Україна може повернути усі окуповані землі, є "стратегічним кроком" президента США, спрямованим на спробу втягнути Москву у переговорний процес.

Джерела у Білому домі зазначили, що такі заяви не означають зміну політики Вашингтона, а скоріше виступають елементом переговорної тактики щодо тиску на Росію.

Незважаючи на зусилля США та готовність Києва до мирних переговорів, Володимир Путін (російський диктатор – ред.) не демонструє інтересу до перемир'я та продовжує вести війну, спрямовуючи удари проти громадянської інфраструктури України.

У своїй замітці Трамп заявив, що коли російське суспільство "дізнається, що насправді відбувається з цією війною економічно, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, можливо, навіть піти далі".

Як зазначає New York Post, економічні проблеми РФ посилюються зниженням доходів від експорту нафти, а також використанням "вільних ресурсів" із Фонду національного добробуту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у серпні доходи від продажу російської нафти скоротилися до 13,5 млрд. доларів, а за перші вісім місяців 2025 року експорт знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, Мінфін Росії запропонував підвищити ПДВ до 22% та зменшив прогноз зростання економіки на цей рік з 4,3% до 1%.

Водночас, далекобійні удари українських дронів по нафтопереробних заводах призвели до дефіциту газу на внутрішньому ринку, що, за оцінками експертів, змушує Кремль балансувати між утриманням армії та соціальними виплатами населенню.

Таким чином, зазначає New York Post, заява Трампа є не лише сигналом Кремлю, а й відображенням реальної ситуації: російська економіка стрімко слабшає, тоді як Україна зберігає здатність до опору та має перспективу відновлення контролю над своїми територіями.

