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Отдаст ли Запад Украине замороженные активы РФ: о чем договорились страны G7

По информации Bloomberg, долгие обсуждения не привелки к тому, чтобы Запад решился отдать Украине замороженные активы РФ

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей
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Страны "Большой семерки" (G7) собираются окончательно согласовать передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Сами активы останутся недвижимыми. Запад так и не решился их передать Киеву. Соответствующее коммюнике в субботу должны подписать министры финансов этого межгосударственного клуба. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Отдаст ли Запад Украине замороженные активы РФ: о чем договорились страны G7

Большая семерка. Фото: из открытых источников

"Мы обсуждаем потенциальные схемы перевода чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов, в пользу Украины", — говорится в проекте коммюнике.

Вместе с обещанием обсудить передачу доходов от активов Украине в этом же документе прописано обещание не трогать сами замороженные активы. 

"Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам суверенные активы России в нашей юрисдикции будут оставаться недвижимыми, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", — говорится в проекте коммюнике.

Как отмечает "Bloomberg", текст коммюнике все еще может быть изменен до его официального утверждения. Министры собираются обсудить его в субботу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз, похоже, принял окончательное решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ. В Кремле уже заявили, что Запад "осторожничает" в вопросе конфискации российских активов, хоть и назвал даже такой урезанный вариант их использования для помощи Украине – экспроприацией. Как ситуация тут может развиваться дальше? Может ли Запад пойти на более резкие шаги? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему антироссийские санкции не срабатывают: получит ли Киев замороженные активы РФ.




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