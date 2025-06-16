Перед саммитом Большой семерки состоялся саммит Большой пятерки: детали

Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся довольно продолжительный неформальный разговор между несколькими лидерами группы.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Встреча проходила между премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Канады Марком Карни.

Переговоры, состоявшиеся на курорте, где проходит саммит, начались с обмена приветствиями и несколькими шутками между лидерами и, по информации СМИ, стала поводом для первичного обсуждения, учитывая начало работы G7.

В последние часы итальянские источники указали на цель поиска согласованной позиции с европейскими партнерами по войне между Израилем и Ираном, чтобы потом прийти к общей координации с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо оказать усиленное давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине. Еврочиновница также призвала страны G7 как можно скорее усилить санкции для достижения этой цели.

"Мы должны оказать большее давление на Россию, чтобы добиться реального прекращения огня, посадить Россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для этого", — заявила фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что на прошлой неделе Евросоюз выдвинул предложение о 18-м пакете санкций.

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