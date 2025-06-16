Перед саммитом Большой семерки состоялся саммит Большой пятерки: детали

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Кравцев Сергей
Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся довольно продолжительный неформальный разговор между несколькими лидерами группы.
Большая семерка. Фото: из открытых источников
Встреча проходила между премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Канады Марком Карни.
Переговоры, состоявшиеся на курорте, где проходит саммит, начались с обмена приветствиями и несколькими шутками между лидерами и, по информации СМИ, стала поводом для первичного обсуждения, учитывая начало работы G7.
В последние часы итальянские источники указали на цель поиска согласованной позиции с европейскими партнерами по войне между Израилем и Ираном, чтобы потом прийти к общей координации с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо оказать усиленное давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине. Еврочиновница также призвала страны G7 как можно скорее усилить санкции для достижения этой цели.
Она также напомнила, что на прошлой неделе Евросоюз выдвинул предложение о 18-м пакете санкций.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся на саммите "Группы семи" (G7) в Канаде, который пройдет с 15 по 17 июня 2025 года. Оба лидера будут иметь личную встречу, где смогут обсудить вопросы войны в Украине.
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