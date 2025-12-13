План Путина провалится: в какой помощи Украине заверили в G7

Координационная группа G7 по энергетике Украины заявила о готовности усилить защиту украинской энергетической инфраструктуры от воздушных ударов Российской Федерации. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей группы по итогам состоявшейся 12 декабря виртуальной встречи.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

В ходе заседания участники подтвердили неизменную поддержку энергетической безопасности Украины и решительно осудили умышленные атаки РФ на объекты энергетики. Представители стран G7 отметили поддержку Украины в защите ее территориальной целостности, права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости.

Отдельно была подчеркнута настоятельная необходимость скорейшего прекращения огня, что должно стать основой для достижения справедливого и продолжительного мира.

В заявлении говорится, что координационная группа обязалась укреплять позиции Украины путем комплекса практических шагов. В частности, речь идет о повышении устойчивости энергетической инфраструктуры посредством активных и пассивных средств противовоздушной обороны, чтобы разорвать цикл постоянных разрушений и обновлений.

Кроме того, G7 намерена и дальше обеспечивать доступность ремонтных и восстановительных мощностей, поставлять необходимое оборудование, а также способствовать гарантированию достаточных объемов газа и электроэнергии для прохождения зимнего периода. Среди приоритетов – преодоление финансового разрыва Фонда энергетической поддержки Украины, ускорение реформы энергетических рынков и поддержка совершенствования управления государственными предприятиями с учетом текущих расследований в отрасли.

