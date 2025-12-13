План Путіна провалиться: у якій допомозі Україні завірили у G7

Координаційна група G7+ з питань енергетики України заявила про готовність посилити захист української енергетичної інфраструктури від повітряних ударів Російської Федерації. Про це йдеться у спільній заяві співголів групи за підсумками віртуальної зустрічі, що відбулася 12 грудня.

Велика сімка. Фото: з відкритих джерел

Під час засідання учасники підтвердили незмінну підтримку енергетичної безпеки України та рішуче засудили навмисні атаки РФ на об’єкти енергетики. Представники країн G7+ наголосили на підтримці України у захисті її територіальної цілісності, права на існування, а також свободи, суверенітету та незалежності.

Окремо було підкреслено нагальну необхідність якнайшвидшого припинення вогню, що має стати основою для досягнення справедливого та тривалого миру.

У заяві зазначається, що координаційна група зобов’язалася зміцнювати позиції України шляхом комплексу практичних кроків. Зокрема, йдеться про підвищення стійкості енергетичної інфраструктури за допомогою активних і пасивних засобів протиповітряної оборони, аби розірвати цикл постійних руйнувань і відновлень.

Крім того, G7+ має намір і надалі забезпечувати доступність ремонтних та відновлювальних потужностей, постачати необхідне обладнання, а також сприяти гарантуванню достатніх обсягів газу й електроенергії для проходження зимового періоду. Серед пріоритетів також – подолання фінансового розриву Фонду енергетичної підтримки України, прискорення реформи енергетичних ринків та підтримка вдосконалення управління державними підприємствами з урахуванням поточних розслідувань у галузі.

