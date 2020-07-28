Путин не огорчен из-за того, что Германия не хочет видеть Россию на саммите G7

В Кремле утверждают, что Россия не стремится участвовать в предстоящем саммите "Большой семерки" и присоединяться к G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, 27 июля, что Владимир Путин никогда не выступал с подобной инициативой, передает издание "Зеркало недели", ссылаясь на российский "ТАСС".

По словам Пескова, формат G20 "больше отвечает современным экономическим реалиям" и "вполне устраивает" Россию.

Заявление спикера Путина стало реакцией на свежее интервью министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, в котором дипломат напомнил о невозможности восстановления G8 с участием РФ, пока аннексирован Крым и продолжается российская агрессия против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия категорически отказалась принимать участие российской делегации в качестве полноценного участника саммита G7.

"Специально по России с 2014 года действует решение, что вместо тогдашнего формата G8 встречи проводятся в формате G7 до дальнейшего уведомления. И основание для этого решения сохраняется, так как оно было принято на основании аннексии Крыма, что противоречит международному праву, а ведь аннексия продолжается до сих пор", - указали в правительстве Германии.











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