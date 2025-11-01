РФ разносит энергосистему Украины: в G7 приняли важное для Киева решение

Рубрики
Кравцев Сергей
Министры энергетики стран "Группы семи" осудили очередные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и подтвердили готовность помогать Киеву в восстановлении энергосистемы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем заявлении, которое распространило канадское председательство в "Группе семи".
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
В документе министры подчеркнули, что война России против Украины серьезно влияет на энергетическую безопасность страны и представляет угрозу для гражданского населения. G7 подтвердила "непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности, свободы, суверенитета и независимости".
Министры осудили недавние российские удары по газовой инфраструктуре, которые создали риски для жизни гражданских и ослабили энергетическую безопасность.
Отдельно они отметили мужество украинских энергетиков, которые, несмотря на опасность, продолжают восстанавливать электроснабжение и тепло для общин.
G7 также подчеркнула, что восстановление Украины — это "огромная, но критически важная задача", которая требует привлечения государственного и частного секторов. Украина, по мнению министров, может стать примером энергетической безопасности и инноваций в регионе.
Для этого "Большая семерка" продолжит оказывать финансовую помощь, кредитные линии, страхование рисков и поддержку частных инвестиций. В частности, поддержка согласовывается через Европейский банк реконструкции и развития и Платформу доноров для Украины.
Кроме этого, G7 напомнила о санкциях против России, направленных на ограничение ее доходов от энергетики, и пообещала усилить борьбу с теневым танкерным флотом, который помогает Москве обходить ограничения.
