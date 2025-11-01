РФ розносить енергосистему України: у G7 ухвалили важливе для Києва рішення

Міністри енергетики країн "Групи семи" засудили чергові російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили готовність допомагати Києву у відновленні енергосистеми. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у відповідній заяві, яку розповсюдило канадське головування у "Групі семи".

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

У документі міністри наголосили, що війна Росії проти України серйозно впливає на енергетичну безпеку країни та становить загрозу для цивільного населення. G7 підтвердила "непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності, свободи, суверенітету та незалежності".

"Ми поділяємо нашу єдину підтримку України та українського народу, які виявили мужність і стійкість перед постійними труднощами", — йдеться в заяві.

Міністри засудили нещодавні російські удари по газовій інфраструктурі, які створили ризики для життя цивільних та послабили енергетичну безпеку.

Окремо вони наголосили на мужності українських енергетиків, які, незважаючи на небезпеку, продовжують відновлювати електропостачання та тепло для громад.

"Велика сімка" заявила, що працюватиме над задоволенням енергетичних потреб України як для економіки, так і для громадян. Зокрема країни продовжать: координувати допомогу через Координаційну групу G7 Україна та Фонд підтримки енергетики України; підтримувати захист енергетичної інфраструктури; співпрацювати з МАГАТЕ для забезпечення ядерної безпеки; сприяти диверсифікації ланцюгів постачання енергії; підтримувати розвиток децентралізованої та сталої енергосистеми України.

G7 також підкреслила, що відновлення України — це "величезне, але критично важливе завдання", яке потребує залучення державного та приватного секторів. Україна, на думку міністрів, може стати прикладом енергетичної безпеки та інновацій у регіоні.

Для цього "Велика сімка" продовжить надавати фінансову допомогу, кредитні лінії, страхування ризиків та підтримку приватних інвестицій. Зокрема, підтримка узгоджується через Європейський банк реконструкції та розвитку та Платформу донорів для України.

Крім цього, G7 нагадала про санкції проти Росії, спрямовані на обмеження її доходів від енергетики, та пообіцяла посилити боротьбу з тіньовим танкерним флотом, який допомагає Москві обходити обмеження.

