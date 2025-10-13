Россию могут лишить половины доходов от нефти: с кем и о чем хочет договорить G7

Страны Большой семерки хотят "максимизировать давление на экспорт российской нефти". План включает повышение добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ и снижение закупок российской нефти в Индии и Турции. Об этом пишет Reuters.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, если богатые демократии будут действовать решительно и слаженно, они могут снизить доходы Москвы от продажи нефти на сумму до 80 млрд долларов в год.

Это станет мощным ударом по слабеющей экономике Кремля и, возможно, даже заставит Владимира Путина прекратить войну против Украины, говорится в публикации.

Эффективность плана G7 зависит от того, удастся ли убедить другие страны, особенно государства Персидского залива, увеличить добычу нефти. Одновременно G7 нужно убедить основных покупателей российской нефти, таких как Индия, покупать меньше российской нефти и больше саудовской, и эмиратской.

Саудовская Аравия может увеличить добычу на 2,43 млн баррелей в день, ОАЭ — на 0,85 млн баррелей, по данным Международного энергетического агентства. Королевства готовы к увеличению добычи: их издержки низкие, а резервы нефти могут обеспечивать их десятилетиями. При этом Саудовская Аравия имеет дорогостоящие проекты вне нефтяного сектора, что увеличивает бюджетный дефицит.

Проблема в том, что резкий рост предложения может снизить мировые цены. Чтобы стимулировать увеличение добычи, G7 нужно гарантировать, что цена нефти не упадет. Это возможно, если на рынок будут поставлены объемы нефти, заменяющие российские поставки.

Авторы материале подчеркивают, "сделка с Персидским заливом" даст результат только в сочетании с "сделкой Индия-Турция". Китай – крупнейший покупатель российской нефти, но с учетом прочного союза с Москвой прекратить этот поток невозможно. Более перспективно работать с Нью-Дели и Анкарой.

Индия импортировала около 1,9 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов в последние месяцы, Турция — 0,9 млн баррелей. Страны G7 должны показать этим странам выгоду от сокращения закупок у России и увеличения поставок из Персидского залива.

Если Индия сократит российские закупки на 75% и получит скидку 20 долларов за баррель, экономия составит 3,5 миллиарда долларов в год. Турция получит аналогичные выгоды. Европейский Союз должен прекратить оставшиеся 0,2 млн баррелей импорта из России. В совокупности сокращение в Индии, Турции и ЕС компенсирует поставки из Персидского залива.

Журналисты подчеркивают, если Россия сможет продавать только 5 млн баррелей по 40 долларов вместо 7,3 млн баррелей по 56 долларов, она потеряет половину экспортных доходов. Потери за год могут составить 76 миллиардов долларов.

