Росію можуть позбавити половини доходів від нафти: з ким і про що хоче домовитись G7

Країни Великої сімки хочуть "максимізувати тиск на експорт російської нафти". План включає підвищення видобутку в Саудівській Аравії та ОАЕ та зниження закупівель російської нафти в Індії та Туреччині. Про це пише Reuters.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, якщо багаті демократії діятимуть рішуче та злагоджено, вони можуть знизити доходи Москви від продажу нафти на суму до 80 млрд доларів на рік.

Це стане потужним ударом по економіці Кремля, що слабшає, і, можливо, навіть змусить Володимира Путіна припинити війну проти України, йдеться в публікації.

Ефективність плану G7 залежить від того, чи вдасться переконати інші країни, особливо держави Перської затоки, збільшити видобуток нафти. Одночасно G7 потрібно переконати основних покупців російської нафти, таких як Індія, купувати менше російської нафти і більше саудівської та еміратської.

Саудівська Аравія може збільшити видобуток на 2,43 млн. барелів на день, ОАЕ — на 0,85 млн. барелів, за даними Міжнародного енергетичного агентства. Королівства готові збільшення видобутку: їх витрати низькі, а резерви нафти можуть забезпечувати їх десятиліттями. При цьому Саудівська Аравія має дорогі проекти поза нафтовим сектором, що збільшує бюджетний дефіцит.

Проблема в тому, що різке зростання пропозиції може зменшити світові ціни. Щоб стимулювати збільшення видобутку, G7 необхідно гарантувати, що вартість нафти не впаде. Це можливо, якщо на ринок буде поставлено обсяги нафти, що замінять російські поставки.

Автори матеріалу підкреслюють, "угода з Перською затокою" дасть результат тільки в поєднанні з "угодою Індія-Туреччина". Китай є найбільшим покупцем російської нафти, але з урахуванням міцного союзу з Москвою припинити цей потік неможливо. Більш перспективно працювати з Нью-Делі та Анкарою.

Індія імпортувала близько 1,9 млн. барелів російської нафти і нафтопродуктів в останні місяці, Туреччина — 0,9 млн. барелів. Країни G7 повинні показати цим країнам вигоду від скорочення закупівель у Росії та збільшення постачання з Перської затоки.

Якщо Індія скоротить російські закупівлі на 75% і отримає знижку 20 доларів за барель, економія становитиме 3,5 мільярда доларів на рік. Туреччина матиме аналогічні вигоди. Європейський Союз повинен припинити 0,2 млн барелів імпорту з Росії, що залишилися. Спільно скорочення в Індії, Туреччині та ЄС компенсує постачання з Перської затоки.

Журналісти наголошують, якщо Росія зможе продавати лише 5 млн. барелів по 40 доларів замість 7,3 млн. барелів по 56 доларів, вона втратить половину експортних доходів. Втрати за рік можуть становити 76 мільярдів доларів.

