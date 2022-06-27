Саммит «Большой семерки»: стоит ли ждать сенсаций - какие решения могут быть по Украине

В Германии проходит саммит лидеров "Группы семи" (G7, "Большая семерка", в которую входят США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония). Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже заявил, что лидеры стран G7 обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики. В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает G7 усилить санкции против РФ и военную поддержку нашей страны. Услышим ли мы что-то, кроме декларативных заявлений? Можно ли ожидать от данного саммита прорывных решений в безопасностном и экономическом плане?

Саммит G7. Фото: из открытых источников

Украина по итогам саммита G7 продолжит получать военную и финансовую поддержку

Директор Украинского института политики Руслан Бортник призывает понять, что "Большая семерка" — это неформальный клуб, неформальная международная организация. Соответственно, решение саммита G7 всегда – неформальные.

"В то же время, – акцентирует эксперт, – эти решения имеют всегда реальные последствия. Поскольку в клуб входят самые богатые страны мира. Во время таких встреч они координируют свою политику, которую потом реализовывают правительства этих стран, международные организации, другие субъекты международной политики. И похоже, что на проходящих сейчас встречах в Германии представители "Большой семерки" договорились о продолжении финансовой поддержки Украины. А наша страна требует, с учетом военных издержек, от 5 до 8-9 млрд долларов ежемесячно. То есть, до конца этого года нам необходимы от 30 до 50 млрд долларов. И их, судя по всему, мы получим. Возможно, это будут очередные гранты, кредиты, в том числе через МВФ, правительства, международные банки и так далее".

Также вероятно, что топ-страны координируют свою политику в сфере безопасности, считает Руслан Бортник. И последствиями данного саммита станет выделение какого-то дополнительного вооружения Украине.

"В целом же говорить о гарантиях безопасностей нашей стране пока сложно. Они (и об этом уже заявляла, к примеру, Великобритания) могут быть представлены Украине только по завершению войны. Или если возникнет договоренность между рф и Западом (что пока не просматривается), – поясняет директор УИП. – Резюмируя: Украина по итогам саммита G7 продолжит получать военную и финансовую поддержку, чтобы иметь возможность противостоять российскому вторжению".

Сенсаций от этого саммита ждать не стоит

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентирует, что "Большая семерка" – это не НАТО и не ЕС, а собрание лидеров семи ведущих стран Запада, а также руководителей Евросоюза и НАТО.

"Это собрание не принимает обязывающих решений, его задача иная – скоординировать позицию Запада по ключевым проблемам международной повестки. И принимают они итоговый документ, который и отражает общую скоординированную позицию Западного мира. Его можно воспринимать как "декларацию", но других решений саммиты "Большой семерки" не принимают. Важно другое – их рекомендации затем учитываются и реализуются в НАТО, ЕС, решениях руководства отдельных западных стран", – поясняет политолог.

По его словам, прорывных решений от этого саммита ожидать не стоит (сейчас это просто невозможно в силу разных причин), а вот важные и необходимые для нас решения будут.

"Почему невозможны сейчас "прорывные" решения? А что считать прорывом? Ввести какие-то санкции, которые моментально прекратят войну? Таких санкций не существует в природе. К тому же страны Запада и так ввели против россии самые масштабные санкции в истории. И они постепенно ослабляют экономический и военный потенциал страны-агрессора. В этом их главный смысл. Планка санкций против рф поднята уже примерно до 90% от максимума. Но санкционный режим постепенно будут усиливать, с упором на вторичные санкции против компаний, нарушающих санкции против россии. Это сейчас даже важнее, чем какие-то новые ограничения. Объявлять войну россии? Но это чревато ядерной войной и коллективным самоубийством. Прорывом могло бы быть предоставление Украине наступательного оружия – танков, авиации и др. Но на Западе считают, что это приведет не к окончанию войны, а к ее эскалации. Такую помощь они нам в перспективе будут оказывать, но в зависимости от ситуации и дозировано", – считает Владимир Фесенко.

Он считает, что главным для нас решением саммита будет – о долгосрочной поддержке Украины, в том числе и в послевоенном восстановлении.

"Война россии против Украины затягивается, поэтому саммит G7 будет определяться со стратегией долгосрочного противодействия россии и помощи Украине. Также будут решения и по усилению санкций против россии, в частности, в санкционный список включат российское золото. Учтут и рекомендации комиссии Ермака-Макфоллла. Поэтому сенсаций от этого саммита ждать не стоит, но необходимые решения, с учетом затягивания войны россии против Украины, примут", – констатирует Владимир Фесенко.

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