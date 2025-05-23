Снижение ценового потолка на российскую нефть до 50 долларов: кто в G7 выступил против

Все больше оснований считать, что Вашингтон не только перестает быть партнером Украины, но и тайно подыгрывает Кремлю. Так Соединенные Штаты Америки "не убеждены" в необходимости снижения установленного странами G7 ценового потолка на российскую нефть до 50 долларов за баррель. Если раньше США эту инициативу продвигали, то теперь тормозят ее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Американский чиновник, который принимал участие во встрече министров финансов G7 в Канаде, заявил, что делегация Министерства финансов США считает, что цены на нефть уже снижаются и наносят ущерб российской экономике.

Правда в США поспешили уточнить, что Вашингтон остается открытыми к дальнейшим обсуждениям этого вопроса.

Минфин США пока не предоставил журналистам комментария по этому вопросу.

Читайте также на портале "Комментарии" — члены ОПЕК+ всерьез допускают очередное значительное увеличение добычи нефти. В случае положительного решения, картель третий месяц подряд отгрузит дополнительные баррели на рынок. Интересно, что это может произойти несмотря на прогнозируемое снижение цен на нефть. Соответственно такое решение может задеть и РФ, которая получает основные доходы в бюджет как раз от продажи нефтепродуктов. Об этом пишет Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны Большой семерки (G7) заявили, что суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита министров финансов стран G7.



