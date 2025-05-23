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В G7 поставили ультиматум России: что теперь будет с российскими активами

В G7 решили, что активы РФ будут заморожены до прекращения агрессии и возмещения ущерба Украине

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей

Страны Большой семерки (G7) заявили, что суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита министров финансов стран G7.

В G7 поставили ультиматум России: что теперь будет с российскими активами

Большая семерка. Фото: из открытых источников

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине", – говорится в тексте заявления.

Нужно отметить, что всего в документе участники финансового саммита G7 посвятили поддержке Украины три пункта.

В частности, в заявлении в очередной раз осудили войну РФ против Украины.

"Мы осуждаем продолжение жестокой войны России против Украины и выражаем свое уважение к огромной устойчивости украинского народа и экономики. Украина испытала значительные разрушения. "Группа семи" остается преданной непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и продолжительному миру", – отметили в G7.

Кроме того, министры финансов G7 приветствовали "текущие усилия по достижению прекращения огня". При этом в Большой семерке предупредили, что, если Россия не согласится на прекращение огня, будут рассмотрены новые варианты усиления давления на Кремль. 

Также страны Большой семерки подтвердили согласие продолжать сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать, что никакие страны или организации или организации из этих стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не будут иметь право получать прибыль от реконструкции Украины.

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Источник: https://g7.canada.ca/en/news-and-media/news/g7-finance-ministers-central-bank-governors-communique/?fbclid=IwY2xjawKcXhFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyTjhyUHlyN21yalRIU2xwAR7_1kfycip42_lk-fDVjJFKskdDYpVVxPWkRyN8ksKjYK6uFmglEJk3-fYHsw_aem_wlNWzFYR9bchmzRUIxGJYg
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