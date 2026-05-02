Страна G7 идет против тренда: кто возвращается к закупкам российской нефти

Япония вновь делает ставку на российскую нефть, пытаясь снизить зависимость от нестабильного Ближнего Востока. Как сообщает Nikkei Asia, компания Taiyo Oil закупила сырье из проекта Сахалин-2.

По данным издания, решение о покупке было принято при участии Агентство по природным ресурсам и энергетике Японии, которое стремится диверсифицировать поставки на фоне обострения ситуации вокруг Ормузский пролив. До начала конфликта Япония зависела от ближневосточной нефти почти на 95%, однако риски перебоев заставляют искать альтернативы.

Отмечается, что нефть марки "Сахалин Бленд" технологически удобнее для переработки, чем сырье из стран Персидского залива, и ранее уже использовалась японскими НПЗ. По информации MarineTraffic, танкер Voyager под флагом Омана вышел с Сахалина и должен прибыть в префектуру Эхиме в ближайшие дни.

При этом судно подпадает под санкции США, однако в Taiyo Oil считают, что поставки в рамках "Сахалин-2" остаются допустимыми. Параллельно другие компании, такие как Cosmo Energy Holdings, увеличивают импорт нефти из США, усиливая диверсификацию.

На фоне этих процессов Россия наращивает доходы от экспорта. По данным Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, в марте выручка РФ от морских поставок нефти выросла более чем вдвое, а общий доход от ископаемого топлива достиг максимума за два года.

Эксперты отмечают, что энергетический кризис и геополитика вынуждают даже союзников Запада пересматривать прежние ограничения, делая рынок нефти все более непредсказуемым.

