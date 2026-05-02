Країна G7 йде проти тренду: хто повертається до закупівель російської нафти

Японія знову робить ставку на російську нафту, намагаючись зменшити залежність від нестабільного Близького Сходу. Як повідомляє Nikkei Asia, компанія Taiyo Oil закупила сировину із проекту Сахалін-2.

Велика сімка. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, рішення про купівлю було прийнято за участю Агентство з природних ресурсів та енергетики Японії, яке прагне диверсифікувати постачання на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки. На початок конфлікту Японія залежала від близькосхідної нафти майже 95%, проте ризики перебоїв змушують шукати альтернативи.

Наголошується, що нафта марки "Сахалін Бленд" технологічно зручніша для переробки, ніж сировина з країн Перської затоки, і раніше вже використовувалася японськими НПЗ. За інформацією MarineTraffic, танкер Voyager під прапором Омана вийшов із Сахаліну і має прибути до префектури Ехіме найближчими днями.

При цьому судно підпадає під санкції США, однак у Taiyo Oil вважають, що постачання в рамках Сахалін-2 залишаються допустимими. Паралельно інші компанії, такі як Cosmo Energy Holdings, збільшують імпорт нафти зі США, посилюючи диверсифікацію.

На тлі цих процесів Росія збільшує доходи від експорту. За даними Центр досліджень у галузі енергетики та чистого повітря, у березні виручка РФ від морських поставок нафти зросла більш ніж удвічі, а загальний дохід від викопного палива досяг максимуму за два роки.

Експерти зазначають, що енергетична криза та геополітика змушують навіть союзників Заходу переглядати колишні обмеження, роблячи ринок нафти дедалі більш непередбачуваним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — серія ударів України по нафтовій інфраструктурі Росії призвела до різкого падіння переробки сировини — показники опустилися до найнижчого рівня з 2009 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни із посиланням на дані, опубліковані Bloomberg.