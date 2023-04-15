Страны G7 обеспокоены: какая страна может помогать России обходить санкции

Послы стран "Большой семерки" в начале апреля направили в Швейцарию письмо, в котором критикуются "лазейки", которые, как они утверждают, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет газета "Tagesanzeiger", в распоряжении которой оказалось письмо.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В письме послы G7 ставят под сомнение тот факт, что Швейцария заморозила около 7,5 миллиарда швейцарских франков (7,6 миллиарда евро) российских активов в 2022 году, тогда как "по оценкам независимых источников общая сумма, хранящаяся в Швейцарии, может быть значительно больше".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также дипломаты ставят под сомнение положения о банковской тайне в Швейцарии, которые, по их словам, "могут быть использованы для заметания следов финансовых гаваней", а также для защиты юридических прав частных клиентов.

"Мы также обеспокоены тем, что правоохранители не могут расследовать незаконные финансовые структуры, созданные адвокатами, которые в том числе выступают финансовыми посредниками, из-за защиты частной жизни", – говорится в письме.

В целом G7 призвала швейцарские власти разъяснить разницу между "защитой приватности в юридических вопросах и теми, кто использует приватность для прикрытия бенефициарных владельцев".

О содержании письма уже сообщала и газета Handelszeitung, утверждая, что там содержится призыв к Швейцарии присоединиться к рабочей группе G7 REPO, которая координирует внедрение санкций, введенных из-за вторжения России в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будет в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут коснуться нефти, газа и атомной отрасли. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего, со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Какие ожидания от новых санкционных решений со стороны Запада? Куда и как надо бить, чтобы быстрее положить российскую экономику и, соответственно, военную машину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



