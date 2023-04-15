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Страны G7 обеспокоены: какая страна может помогать России обходить санкции

СМИ узнали о беспокойстве стран G7 из-за лазеек в Швейцарии, через которые Россия может уклоняться от санкций

сегодня, 11:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Послы стран "Большой семерки" в начале апреля направили в Швейцарию письмо, в котором критикуются "лазейки", которые, как они утверждают, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет газета "Tagesanzeiger", в распоряжении которой оказалось письмо.

Страны G7 обеспокоены: какая страна может помогать России обходить санкции

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В письме послы G7 ставят под сомнение тот факт, что Швейцария заморозила около 7,5 миллиарда швейцарских франков (7,6 миллиарда евро) российских активов в 2022 году, тогда как "по оценкам независимых источников общая сумма, хранящаяся в Швейцарии, может быть значительно больше".


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Также дипломаты ставят под сомнение положения о банковской тайне в Швейцарии, которые, по их словам, "могут быть использованы для заметания следов финансовых гаваней", а также для защиты юридических прав частных клиентов.

"Мы также обеспокоены тем, что правоохранители не могут расследовать незаконные финансовые структуры, созданные адвокатами, которые в том числе выступают финансовыми посредниками, из-за защиты частной жизни", – говорится в письме.

В целом G7 призвала швейцарские власти разъяснить разницу между "защитой приватности в юридических вопросах и теми, кто использует приватность для прикрытия бенефициарных владельцев".

О содержании письма уже сообщала и газета Handelszeitung, утверждая, что там содержится призыв к Швейцарии присоединиться к рабочей группе G7 REPO, которая координирует внедрение санкций, введенных из-за вторжения России в Украину.

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Источник: https://www.tagesanzeiger.ch/mit-diesem-forschen-brief-macht-die-g-7-druck-auf-die-schweiz-922496353359
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