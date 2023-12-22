Страны G7 согласовали важное решение по выплате госдолга Украиной: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года. Как передает портал "Комментарии", по сообщению пресс-службы Министерства финансов Украины, изменения в соответствующий меморандум были подписаны главой министерства Сергеем Марченко 21 декабря 2023 года.
Страны G7. Фото: из открытых источников
В Минфине подчеркивают, принятое решение позволит продлить действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, подписанного 14 сентября 2022 года, до марта 2027 года.
Подписантами стали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
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