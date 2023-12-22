Страны G7 согласовали важное решение по выплате госдолга Украиной: о чем идет речь

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года. Как передает портал "Комментарии", по сообщению пресс-службы Министерства финансов Украины, изменения в соответствующий меморандум были подписаны главой министерства Сергеем Марченко 21 декабря 2023 года.

Страны G7. Фото: из открытых источников

В Минфине подчеркивают, принятое решение позволит продлить действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, подписанного 14 сентября 2022 года, до марта 2027 года.

Подписантами стали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

"Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины", – отметил глава Минфина.

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