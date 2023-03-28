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Украина получила экономические уступки от западных партнеров

Украина договорилась с Группой кредиторов о том, чтобы отсрочить выплату кредитов до конца действия программы МВФ.

сегодня, 20:05
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Автор:

Slava Kot

Кредитная группа Украины, в которую привлечены все государства G7, согласились отсрочить выплаты для украинских кредитов до 2027 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Украина получила экономические уступки от западных партнеров

Группа кредиторов Украины отсрочила выплату кредитов. Фото из открытых источников

Пока Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению на востоке, дипломаты пытаются спасти экономическую ситуацию с помощью западных партнеров. Все представители Группы кредиторов Украины провели заседание 23 марта, в ходе которого согласовали общее видение возврата кредитов Украины.


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"Предоставление финансовых заверений Группой кредиторов Украины предусматривает продление замораживания погашения задолженности с 1 августа 2022 года в течение периода действия программы МВФ", — говорится в совместном заявлении Группы кредиторов Украины.

Срок действия программы Международного валютного фонда завершается в 2027 году. Также в заявлении отметили, что после возобновления экономической ситуации в Украине или до момента окончания программы МВФ государства, предоставившие кредиты Украине, создадут дополнительные условия, чтобы облегчить кредитное давление на Украину.

Кроме того, Группа кредиторов Украины призвала другие страны, имеющие двусторонние кредитные условия с Украиной принять подобное решение. Напомним, что Группа кредиторов Украины состоит из Канады, США, Великобритании, Японии, Германии и Франции. Статус наблюдателей имеют Италия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Южная Корея, Австралия, Бельгия, Бразилия, Швеция, Австрия, Ирландия, Швейцария и Дания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предприниматели назвали основные проблемы для бизнеса в Украине. Оказалось, что коррупция далеко не самая главная проблема.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по минимальной зарплате: на каком месте Украина в 2023 году.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3687173-derzavi-g7-pogodilisa-na-vidstrocenna-borgovih-viplat-ukrainou-protagom-dii-programi-mvf.html
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