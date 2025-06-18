Украина разочарована после встречи с G7: какое решение Трампа огорчило Зеленского

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским возлагала большие надежды на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но они так и не состоялись. В итоге саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины. Фактически американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на некоторых украинских чиновников СМИ отмечает, что после саммита в Канаде на Банковой начали задаваться вопросом, стоит ли теперь Владимиру Зеленскому вообще посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе. Ведь уже нет гарантии, что Трамп там будет.

"Это постоянная опасность того, что Украина станет жертвой событий и кратковременной концентрации внимания Трампа", — сказал один из украинских дипломатов.

Он добавил, что массированный ракетный удар России, который произошел в тот самый день, когда Зеленский летел в Канаду, был, вероятно, преднамеренным.

Еще одним ударом стало блокирование США совместного заявления по Украине. Как сообщается, Вашингтон счел его "слишком антироссийским" и опасным для потенциальных переговоров с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил: "Трамп пообещал присутствовать на саммите НАТО", но многие сомневаются, произойдет ли это.

Также Украина не сумела добиться продвижения еще одной важной темы, а именно – снижения ценового предела на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Британский премьер Кир Стармер поддержал эту идею, объявив о новых санкциях против российских танкеров, тогда как Трамп заявил, что санкции стоят американцам миллиарды долларов, фактически откинув это предложение.

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