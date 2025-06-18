В G7 отказались от совместного заявления по Украине: что произошло

"Группа семи" (G7) не выступила с совместным заявлением по войне в Украине из-за сопротивления со стороны Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

"Канада отказалась от планов решительного заявления G7 по войне в Украине после сопротивления со стороны США, сообщил журналистам канадский чиновник", – говорится в публикации.

По словам двух источников Reuters в G7, после завершения саммита премьер Канады Марк Карни намерен опубликовать заявление председателя "Группы семи" с призывом усилить давление на Россию через санкции и с посылом на то, что нужно поддержать мирные усилия США.

Канада в этом году председательствует в G7 на ротационной основе. Другие лидеры не должны подписывать заявления председателя G7.

Европейский чиновник заявил, что лидеры подчеркнули Трампу свои планы по жестким мерам против России, и Трамп, кажется, был впечатлен, хотя в принципе он не поддерживает санкции.

Трое европейских дипломатов заявили, что Трамп дал понять, что хочет усилить давление на правителя РФ Владимира Путина и рассмотреть законопроект Сената США, подготовленный сенатором Линдси Грэмом, но он ничего не обещал.

Лидеры G7 договорились о шести заявлениях, касающихся незаконной перевозки мигрантов, искусственного интеллекта, критически важных минералов, лесных пожаров, транснациональных репрессий и квантовых вычислений.

Reuters констатирует, что президент Украины Владимир Зеленский покинет саммит "Группы семи" с новой помощью от Канады, которая является хозяином саммита, но без совместного заявления о поддержке от членов или возможности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что страны "Группы семи" пытались найти единую позицию по конфликту в Украине после того, как Трамп выразил поддержку правителю России Владимиру Путину и покинул саммит на день раньше.



