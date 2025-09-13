В G7 есть новый план, как усилить давление на РФ для прекращения войны: о чем договорились

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министры финансов стран G7 на встрече в Канаде обсудили дальнейшие шаги по усилению давления на Россию с целью прекращения ее войны против Украины. В частности, пришли к согласию ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов. Об этом говорится в сообщении Минфина Канады, которая председательствует в G7.
Большая семерка. Фото: из открытых источников
Сообщается, что причиной проведения этой встречи G7 стала все более агрессивная позиция России, включая недавние бомбардировки в Украине и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня.
Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, а также изучить другие механизмы, которые бы позволили еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС нуждается в том, чтобы улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, ведь это есть залогом того, что удастся принудить российского диктатора к миру. Такое мнение в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland высказала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.