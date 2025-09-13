В G7 есть новый план, как усилить давление на РФ для прекращения войны: о чем договорились

Министры финансов стран G7 на встрече в Канаде обсудили дальнейшие шаги по усилению давления на Россию с целью прекращения ее войны против Украины. В частности, пришли к согласию ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов. Об этом говорится в сообщении Минфина Канады, которая председательствует в G7.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Сообщается, что причиной проведения этой встречи G7 стала все более агрессивная позиция России, включая недавние бомбардировки в Украине и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня.

"G7 стремится остановить российскую военную машину и встретилась сегодня, чтобы обсудить дальнейшее усиление экономических мер, направленных на то, чтобы подорвать способность России финансировать свою войну", – говорится в сообщении.

Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, а также изучить другие механизмы, которые бы позволили еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.

"Опираясь на недавние шаги Канады, Европейского Союза и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, министры G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, против тех, кто поддерживает российские военные действия", – говорится также в сообщении.

