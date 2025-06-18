Путин триумфует: какой план лидеров G7 по РФ провалился

Обсуждения между лидерами "Большой семерки" накануне не подтолкнули президента США Дональда Трампа пойти на более жесткие санкции против России. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Дональд Трамп неоднократно призывал Владимира Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины. Он публично говорил, что его терпение вот-вот закончится, угрожал ввести новые санкции против России, но так и не сделал этого.

По словам собеседников Bloomberg, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США стоят много денег. Он повторил этот аргумент и во время ужина лидеров, который состоялся за закрытыми дверями, пишет агентство.

Авторы публикации отмечают, теперь европейских лидеров все больше одолевает сомнение, можно ли доверять Трампу в вопросе дальнейшего давления на Россию. Европейцы продолжают сотрудничать с президентом США и не хотят его раздражать, но в то же время ищут способы помочь Украине в ситуации, когда США все меньше желают оказывать ей помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированный удар российских войск по Украине и преждевременный отъезд президента США с саммита Большой семерки. Почему Путин так по-зверски ударил по Украине именно сейчас и почему Трамп быстро решил покинуть своих партнеров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация Белого дома все еще не готова ввести новые санкции против России, поскольку все еще надеется на заключение мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время подхода к СМИ сделал президент США Дональд Трамп.



