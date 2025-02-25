В Германии отвергли скандальную идею Трампа, чтобы задобрить Путина: о чем идет речь

Россия не имеет шансов вновь оказаться на равных за столом стран "Большой семерки" богатых демократий мира, как это предложил президент США Дональд Трамп. Германия, как ключевой член G7, выступает категорически против такого решения. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр финансов Германии Йорг Кукис, сообщает "Reuters".

Большая семерка. Фото: из открытых источников

"Осуждение G7 агрессивной войны России совершенно очевидно, особенно в третью годовщину жестокого нападения России", — заявил Кукис, добавив, что предложение Трампа не получит необходимого единогласия.

Кукис заявил, что G7 могла бы обсудить давние предложения об использовании 300 млрд долларов российских активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, "но обсуждения только начинаются. Вероятно, пока рано об этом говорить".

Кукис отправится в Кейптаун на встречу министров финансов стран G20, а министр финансов США Скотт Бессент не приедет из-за конфликта графиков. Центральной темой встреч станет текущее состояние мировой экономики.

"Нам действительно нужно снова встать на путь экономического роста", — сказал Кукис. Германии "предстоит проделать большую домашнюю работу ", — добавил он.

Торговой войны между США и ЕС можно избежать, поскольку обе стороны готовы к переговорам, сказал Кукис.

"Никто не заинтересован в начале торговой войны", – уточнил глава Минфина Германии.

Отметим, в то же время министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис отметил, что в рамках мирных переговоров, направленных на завершение войны в Украине, России могут прекратить международную изоляцию, и она может быть снова принята в G7.



