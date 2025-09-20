В Канаде анонсировали "решительные" действия G7, чтобы закончить войну в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Страны "Большой семерки" намерены перейти от "постепенных" к "решительным" действиям, чтобы закончить войну РФ в Украине. Об этом в интервью Politico заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Большая семерка. Фото: из открытых источников
Министр отметил, G7 "больше не придерживается постепенного подхода, а действует решительно, чтобы положить конец войне". Министр добавил, что группа промышленно развитых стран "является единой в своих амбициях и единой в понимании срочности".
В Politico отметили, что Шампань председательствует на переговорах министров финансов стран G7, в частности по продвижению планов использования замороженных российских активов за рубежом для помощи Украине.
С тех пор Европейский Союз и Великобритания выдвинули предложения по использованию российских средств, которые заморожены на их территориях, для финансирования займов Украине, тогда как Брюссель ввел новый пакет санкций против РФ.
В то же время план займов является противоречивым и вызывает вопросы относительно его совместимости с международным правом. Также Шампань не рассказал детали обсуждений G7, однако отметил, что группа пытается "координировать" свои действия.
