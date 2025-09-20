logo

В Канаде анонсировали "решительные" действия G7, чтобы закончить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Канаде анонсировали "решительные" действия G7, чтобы закончить войну в Украине

G7 "больше не придерживается постепенного подхода, а действует решительно, чтобы положить конец войне, заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань

20 сентября 2025, 18:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страны "Большой семерки" намерены перейти от "постепенных" к "решительным" действиям, чтобы закончить войну РФ в Украине. Об этом в интервью Politico заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Министр отметил, G7 "больше не придерживается постепенного подхода, а действует решительно, чтобы положить конец войне". Министр добавил, что группа промышленно развитых стран "является единой в своих амбициях и единой в понимании срочности".

В Politico отметили, что Шампань председательствует на переговорах министров финансов стран G7, в частности по продвижению планов использования замороженных российских активов за рубежом для помощи Украине.

"G7 находится под давлением президента США Дональда Трампа, который требует принять более решительные меры в отношении Москвы, чтобы заставить президента России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах по Украине. В начале этого месяца США направили другим странам G7 документ, в котором призвали ввести 100-процентные пошлины на Китай и Индию, более строгие санкции в отношении российской нефти и газа, а также новые меры по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины", — говорится в материале.

С тех пор Европейский Союз и Великобритания выдвинули предложения по использованию российских средств, которые заморожены на их территориях, для финансирования займов Украине, тогда как Брюссель ввел новый пакет санкций против РФ.

В то же время план займов является противоречивым и вызывает вопросы относительно его совместимости с международным правом. Также Шампань не рассказал детали обсуждений G7, однако отметил, что группа пытается "координировать" свои действия.

"Есть разные инициативы, но... есть желание координировать наши действия и принять подобный набор политик", — объяснил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенате выступили с важным предложением: какие средства хотят перечислять Украине.




Источник: https://www.politico.eu/article/g7-decisive-action-end-ukraine-war-canada-finance-minister-francois-philippe-champagne/
