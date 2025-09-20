У Канаді анонсували "рішучі" дії G7, щоб закінчити війну в Україні

Країни "Великої сімки" мають намір перейти від "поступових" до "рішучих" дій, аби закінчити війну РФ в Україні. Про це в інтерв'ю Politico заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Велика сімка. Фото: з відкритих джерел

Міністр зазначив, що G7 "більше не дотримується поступового підходу, а діє рішуче, щоб покласти край війні". Міністр додав, що група промислово розвинених країн "є єдиною у своїх амбіціях і єдиною у розумінні терміновості".

У Politico зазначили, що Шампань головує на переговорах міністрів фінансів країн G7, зокрема щодо просування планів використання заморожених російських активів за кордоном для допомоги Україні.

"G7 перебуває під тиском президента США Дональда Трампа, який вимагає вжити більш рішучих заходів щодо Москви, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна взяти участь у мирних переговорах щодо України. На початку цього місяця США надіслали іншим країнам G7 документ, в якому закликали ввести 100-відсоткові мита на Китай та Індію, більш суворі санкції щодо російської нафти та газу, а також нові заходи щодо використання заморожених російських активів для фінансування України", — йдеться у матеріалі.

З того часу Європейський Союз та Великобританія висунули пропозиції щодо використання російських коштів, які заморожені на їхніх територіях, для фінансування позик Україні, тоді як Брюссель запровадив новий пакет санкцій проти РФ.

Водночас план позик є суперечливим та викликає питання щодо його сумісності з міжнародним правом. Також Шампань не розповів деталі обговорень G7, проте зазначив, що гурт намагається "координувати" свої дії.

"Є різні ініціативи, але... є бажання координувати наші дії та прийняти такий набір політик", — пояснив міністр.

