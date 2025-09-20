У Канаді анонсували "рішучі" дії G7, щоб закінчити війну в Україні

Рубрики
Країни "Великої сімки" мають намір перейти від "поступових" до "рішучих" дій, аби закінчити війну РФ в Україні. Про це в інтерв'ю Politico заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.
Велика сімка. Фото: з відкритих джерел
Міністр зазначив, що G7 "більше не дотримується поступового підходу, а діє рішуче, щоб покласти край війні". Міністр додав, що група промислово розвинених країн "є єдиною у своїх амбіціях і єдиною у розумінні терміновості".
У Politico зазначили, що Шампань головує на переговорах міністрів фінансів країн G7, зокрема щодо просування планів використання заморожених російських активів за кордоном для допомоги Україні.
З того часу Європейський Союз та Великобританія висунули пропозиції щодо використання російських коштів, які заморожені на їхніх територіях, для фінансування позик Україні, тоді як Брюссель запровадив новий пакет санкцій проти РФ.
Водночас план позик є суперечливим та викликає питання щодо його сумісності з міжнародним правом. Також Шампань не розповів деталі обговорень G7, проте зазначив, що гурт намагається "координувати" свої дії.
