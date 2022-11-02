В преддверии встречи глав МИД стран G7: каких решений ожидать Украине

В четверг и пятницу в Германии состоится встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7. Главными вопросами на повестке дня будет Украина и российская агрессия, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие ожидания от этой встречи? Стоит ли рассчитывать на некие прорывные решения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Страны G7. Фото: из открытых источников

Партнеры продолжат соответствующие поставки военной техники и оборудования в рамках устоявшейся парадигмы

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

"Я бы рассматривал как прорыв решение о запуске "энергетического Рамштайна". Когда по модели военной поддержки Украины, нам будет предоставляться энерготехническая помощь (генераторы, другое оборудование, которое сможет купировать энергетический кризис, вызванный обстрелами Россией украинской критической инфраструктуры). Крайне важной, своевременной стала бы существенная поддержка Украины в связи с наступлением военной зимы. И здесь от западных партнеров будет зависеть – как украинцы переживут этот период в условиях войны на истощение и расчета РФ на усталость нашего общества".

По мнению эксперта, можно рассчитывать также на существенное увеличение со стороны партнеров финансирования расходной частей украинского госбюджета. Учитывая то, уточняет он, что в октябре из 245 млрд грн расходов лишь 87 составили таможенные и налоговые поступления, наши внутренние источники доходности. Остальное – зарубежная помощь (кредиты, заимствования, гранты).

"Что касается военно-технической и военно-операционной помощи, тут вряд ли можно рассчитывать на некое новое качественно улучшение после данного саммита. Скорее партнеры продолжат соответствующие поставки военной техники и оборудования в рамках устоявшейся парадигмы. Речь об увеличении средств противовоздушной обороны, акцентирование на противоракетной обороне, которая у нас намного слабее ПВО (особенно это касается северной Украины, включая Киев и Киевскую область)", – поясняет Вадим Карасев.

Он считает, что можно также ожить усиления гуманитарной поддержки Украины и украинцев, особенно тех, кто повторно вынужден возвращаться в страны ЕС. Уже были на этот счет заявления отдельных чиновников Евросоюза, лидеров ряда европейских государств. Ну, а "Большая семерка" просто может это выразить на более общем политико-стратегическом уровне, предполагает эксперт.

Либерально-демократическое общество дозревает до того, чтобы признать новую реальность

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что прорывных вещей, кроме громких заявлений в ракурсе безопасностной компоненты, ожидать от грядущей встречи в Германии не приходится.

"Возможно, будет проведен определенный водораздел мира до 24 февраля (до начала широкомасштабной российской агрессии против Украины) и после него. Последние заявления глава дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, президента ФРГ Штайнмайера, позиция новой премьер-министра Италии Джорджы Мелони демонстрируют, что либерально-демократическое общество (так называемый Западный мир) дозревает до того, чтобы признать новую реальность. Признать, что она – абсолютно иная, нежели была много десятков лет. Скорее всего, это найдет отображение в коммюнике по итогам саммита глав МИД G7", – говорит Олег Саакян.

Он также прогнозирует, что будет обговариваться вопрос дальнейшего избавления от энергетической зависимости от РФ.

"Возможно, увидим некие санкционные уточнения и выработку механизма, препятствующего обхождению ограничений, – отмечает эксперт. – Кроме того, предполагаю обсуждение кооперации демократий для противодействия авторитарным режимам и диктатурам".

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