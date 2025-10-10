Война набирает обороты: почему послы G7 провели срочные переговоры с Украиной

Послы стран "Группы семи" обсудили с министром энергетики Украины Светланой Гринчук насущные потребности после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру. Как передает портал "Комментарии", об этом дипломаты заявили в соцсети X.

Послы G7. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что во встрече также приняли участие представители ключевых энергетических компаний: НАК "Нафтогаз Украины", НАК "Укрэнерго" и НАК "Энергоатом".

Основная цель встречи – обсудить масштабные атаки России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также поддержку Украины против дальнейших атак и удовлетворение самых насущных потребностей.

Отметим, ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что из-за ночных ударов по энергосистеме определенные графики отключений электроэнергии пока неизбежны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила.

Министр отметила, что в самом деле сегодня ночью враг нанес такой прицельный комбинированный удар, в основном по областям левобережья, по объектам генерации электроэнергии.

"И поэтому, действительно, у нас и перебои со светом, и применяются графики аварийных отключений для того, чтобы сбалансировать систему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут запитывать потребителей", — отметила министр.

