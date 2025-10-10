logo_ukra

Війна набирає обертів: чому посли G7 провели термінові переговори з Україною
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна набирає обертів: чому посли G7 провели термінові переговори з Україною

Основна мета зустрічі – обговорити масштабні атаки Росії на енергетичну та громадянську інфраструктуру

10 жовтня 2025, 14:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Посли країн "Групи семи" обговорили з міністром енергетики України Світланою Грінчук нагальні потреби після масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Як передає портал "Коментарі", про це дипломати заявили у соцмережі X.

Війна набирає обертів: чому посли G7 провели термінові переговори з Україною

Посли G7. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що у зустрічі також взяли участь представники ключових енергетичних компаній: НАК "Нафтогаз України", НАК "Укренерго" та НАК "Енергоатом".

Основна мета зустрічі – обговорити масштабні атаки Росії на енергетичну та громадянську інфраструктуру, а також підтримку України проти подальших атак та задоволення найнагальніших потреб.

Зазначимо, раніше міністр енергетики Світлана Грінчук заявила, що через нічні удари по енергосистемі певні графіки відключень електроенергії поки що неминучі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила.

Міністр зазначила, що насправді сьогодні вночі ворог завдав такого прицільного комбінованого удару, в основному по областях лівобережжя, по об'єктах генерації електроенергії.

"І тому, дійсно, у нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень для того, щоб збалансувати систему, доки енергетики не дістануться обладнання, не оцінять його стан і не почнуть запитувати споживачів", — зазначила міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — сьогоднішня атака противника показала, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх агресивних дій та терористичних методів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі Х.




Джерело: https://x.com/G7AmbReformUA/status/1976579566618464436
