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Главная Новости Мир G7 Вслед за Байденом: в ЕС снова будут расследовать происхождение коронавируса
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Вслед за Байденом: в ЕС снова будут расследовать происхождение коронавируса

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что крайне важно знать, что на самом деле произошло

сегодня, 18:46
Автор:

Корольова Аліна

Европейский Союз присоединяется к инициативе президента США Джо Байдена начать новое расследование происхождения коронавируса. Китай призывают содействовать и предоставить следователям полный доступ к данным. Об этом сообщает Politico.

Вслед за Байденом: в ЕС снова будут расследовать происхождение коронавируса

ЕС будет расследовать происхождение коронавируса. Фото: rtvslo.si

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в этой ситуации нужна максимальная прозрачность, чтобы больше не повторялось подобных ошибок.

"Мир имеет право знать, что именно произошло, чтобы извлечь урок", — сказал Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что крайне важно узнать о происхождении вируса.

"Это ужасная пандемия, глобальная пандемия. Мы должны знать, откуда это взялось, чтобы разработать правильные инструменты и убедиться, что такого больше не повторится", — отметила она.

Ряд СМИ сообщает, что страны-лидеры международного клуба G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Европейский Союз — планируют призвать ВОЗ к независимому расследованию.

Напомним, еще в конце прошлого месяца Джо Байден дал поручение спецслужбам США провести тщательный анализ происхождения коронавируса. Американский президент хочет выяснить, возник ли вирус в результате контакта человека с больным животным или же в результате аварии в лаборатории.

Как писали международные издания, Пекин категорически отказывался принимать вторую гипотезу и получил поддержку от ВОЗ на проведение собственного расследования, которое впоследствии опровергло подозрение относительно лабораторного происхождения. Впрочем, позже глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что расследование было недостаточно развернутым, поэтому нужно провести дополнительную работу и тщательно все изучить.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в США нашли подтверждение вероятной утечки коронавируса с лаборатории в Китае. Исследование было проведено Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса в Калифорнии в мае 2020 года.


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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-president-joe-biden-call-investigation-origins-coronavirus/
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