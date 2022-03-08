Япония объявила о введении санкций против агрессора и Белоруссии

Правительство Японии приняло решение и заморозило активы еще 32 российских и белорусских чиновников и олигархов после вторжения армии агрессора в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов страны, пишет Reuters.

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В тексте отмечается, что недавно были введены санкции в отношении 20 россиян. В санкционный список вошли заместители руководителя аппарата администрации президента России, заместители председателя государственного парламента, глава Чеченской Республики и руководителей компаний, тесно связанных с правительством агрессора, такие как Volga Group, Transneft и Wagner.

Теперь под санкции подпадают и 12 белорусских чиновников и бизнесменов и еще 12 организаций России и Белоруссии. Осуществление платежей и капитальных операций с указанными в перечне лицами и компаниями не возможны без специальных государственных разрешений.

Япония также запретила экспорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в Россию и предметов общего пользования для Беларуси, которые могут использоваться военными, сообщили в министерстве. Такой экспорт для Минобороны Беларуси, вооруженных сил и милиции, а также минской компании АО Интеграл теперь запрещен.

Среди стран востока ранее Южная Корея объявляла о санкциях против России. Страна запретила на операции с российским центральным банком, наложила санкции на ключевые российские суверенные фонды, а также присоединилась к шагам по блокированию некоторых российских банков в международной платежной системе SWIFT.

"Правительство Кореи осудило вооруженное вторжение России в Украину и, как ответственный член международного сообщества, решило активно участвовать в его усилиях, включая экономические санкции, для мирного разрешения ситуации", — говорится в сообщении министерства иностранных дел страны.

Как сообщал портал, Россия только начинает пожинать последствия безумного вторжения в Украину.

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