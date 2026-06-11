Запад идет на крайний шаг, чтобы Трамп наказал Путина: какое предложение готовят

Следующий саммит "Большой семерки" будет сосредоточен на двух острейших международных конфликтах — войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Именно эти вопросы будут определять повестку дня встреч лидеров ведущих стран мира, пишет Reuters .

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Франция, принимающая в этом году саммит, пытается организовать его таким образом, чтобы он был максимально комфортным для президента США Дональда Трампа. По информации источников, организаторы даже корректировали график мероприятий, учитывая его личные планы, в частности, праздничные события в Вашингтоне. Цель состоит в том, чтобы Трамп остался на всей продолжительности саммита, а не покинул его раньше, как это бывало раньше.

Как отмечает Джош Липски из Атлантического совета, французская сторона во главе с Эммануэлем Макроном стремится сформировать программу, которая отвечала бы политическим интересам американского президента и способствовала его участию в ключевых дискуссиях.

В то же время аналитики предполагают, что позиция Трампа будет в значительной степени зависеть от развития событий вокруг Ирана и возможности достижения новых международных договоренностей перед саммитом. Некоторые дипломаты стран G7 считают, что потенциальные соглашения могли бы снизить напряжение в отношениях США с другими членами группы, которое накапливалось в последние месяцы.

Отдельное внимание участники будут уделять украинскому направлению. После выхода США из мирного процесса между Киевом и Москвой ситуация на фронте изменилась: Украина активизировала использование беспилотных технологий, нанося удары по целям в глубоком тылу и усложняя логистику российских войск.

Европейские дипломаты рассматривают саммит как шанс убедить Вашингтон, что предыдущие американские предложения по урегулированию конфликта были слишком выгодны для России. В то же время, страны ЕС стремятся продемонстрировать готовность к дипломатическому диалогу с Москвой, объединяя его с усилением санкций и увеличением военной поддержки Украины, отмечая, что именно Россия блокирует прогресс в переговорах.

Портал "Комментарии" уже писал , что по данным мониторинговых каналов, противник может планировать новый комбинированный удар по Киеву и территории Киевской области. Основными потенциальными целями являются объекты военной и авиационной инфраструктуры, логистические узлы, государственные учреждения, предприятия оборонного сектора и критически важные объекты инфраструктуры.