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Захід іде на крайній крок, аби Трамп покарав Путіна: яку пропозицію готують

Ключовими темами зустрічей лідерів країн G7 стануть два масштабні конфлікти — війна в Україні та на Близькому Сході

11 червня 2026, 20:30
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Клименко Елена

Наступний саміт "Великої сімки" буде зосереджений на двох найгостріших міжнародних конфліктах — війні в Україні та ситуації на Близькому Сході. Саме ці питання визначатимуть порядок денний зустрічей лідерів провідних країн світу, пише Reuters.

Захід іде на крайній крок, аби Трамп покарав Путіна: яку пропозицію готують

Велика сімка. Фото: з відкритих джерел

Франція, яка цього року приймає саміт, намагається організувати його таким чином, щоб він був максимально комфортним для президента США Дональда Трампа. За інформацією джерел, організатори навіть коригували графік заходів, враховуючи його особисті плани, зокрема святкові події у Вашингтоні. Мета полягає в тому, щоб Трамп залишився на всій тривалості саміту, а не покинув його раніше, як це траплялося раніше.

Як зазначає Джош Ліпскі з Атлантичної ради, французька сторона на чолі з Еммануелем Макроном прагне сформувати програму, яка б відповідала політичним інтересам американського президента та сприяла його участі в ключових дискусіях.

Водночас аналітики припускають, що позиція Трампа значною мірою залежатиме від розвитку подій навколо Ірану та можливості досягнення нових міжнародних домовленостей перед самітом. Деякі дипломати країн G7 вважають, що потенційні угоди могли б знизити напругу у відносинах США з іншими членами групи, яка накопичувалася протягом останніх місяців.

Окрему увагу учасники приділятимуть українському напрямку. Після виходу США з мирного процесу між Києвом і Москвою ситуація на фронті змінилася: Україна активізувала використання безпілотних технологій, завдаючи ударів по цілях у глибокому тилу та ускладнюючи логістику російських військ. 

Європейські дипломати розглядають саміт як шанс переконати Вашингтон, що попередні американські пропозиції щодо врегулювання конфлікту були надто вигідними для Росії. Водночас країни ЄС прагнуть продемонструвати готовність до дипломатичного діалогу з Москвою, поєднуючи його з посиленням санкцій і збільшенням військової підтримки України, наголошуючи, що саме Росія блокує прогрес у переговорах.

Портал "Коментарі" вже писав, що за даними моніторингових каналів, противник може планувати новий комбінований удар по Києву та території Київської області. Основними потенційними цілями є об’єкти військової та авіаційної інфраструктури, логістичні вузли, державні установи, підприємства оборонного сектору та критично важливі об’єкти інфраструктури.



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Джерело: https://www.reuters.com/world/china/iran-ukraine-loom-over-g7-france-accommodates-trump-2026-06-11/
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