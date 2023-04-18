Заплатят высокую цену: в G7 предупредили страны, которые помогают РФ воевать против Украины

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) предупредили, что те, кто помогает России вести войну против Украины, заплатят высокую цену. Об этом говорится в коммюнике, заключенном по итогам встречи в японском городке Каруидзава, сообщает портал "Комментарии".

Страны G7. Фото: из открытых источников

После двух дней переговоров дипломаты семи мировых экономик пообещали последствия для тех, кто помогает России уклоняться от санкций и поддерживает оружием.

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"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает Россию", – говорится в коммюнике.

Главы МИД добавили, что безответственная ядерная риторика России и ее обещание развернуть ядерное оружие в Беларуси неприемлемы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будет в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут коснуться нефти, газа и атомной отрасли. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего, со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Какие ожидания от новых санкционных решений со стороны Запада? Куда и как надо бить, чтобы быстрее положить российскую экономику и, соответственно, военную машину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



