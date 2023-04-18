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Заплатят высокую цену: в G7 предупредили страны, которые помогают РФ воевать против Украины

В G7 предупредили союзников России об отвественности

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) предупредили, что те, кто помогает России вести войну против Украины, заплатят высокую цену. Об этом говорится в коммюнике, заключенном по итогам встречи в японском городке Каруидзава, сообщает портал "Комментарии".

Заплатят высокую цену: в G7 предупредили страны, которые помогают РФ воевать против Украины

Страны G7. Фото: из открытых источников

После двух дней переговоров дипломаты семи мировых экономик пообещали последствия для тех, кто помогает России уклоняться от санкций и поддерживает оружием.


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"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает Россию", – говорится в коммюнике.

Главы МИД добавили, что безответственная ядерная риторика России и ее обещание развернуть ядерное оружие в Беларуси неприемлемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, как соседние с Россией страны помогают Путину обходить санкции.

Также издание "Комментарии" сообщало – Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будет в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут коснуться нефти, газа и атомной отрасли. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего, со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Какие ожидания от новых санкционных решений со стороны Запада? Куда и как надо бить, чтобы быстрее положить российскую экономику и, соответственно, военную машину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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