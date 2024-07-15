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В Германии поставили на место РФ и дерзко ответили на все ее угрозы

В Берлине заявили, что в угрозах РФ европейским столицам нет ничего нового

сегодня, 20:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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В правительстве Германии отреагировали на очередные угрозы России всем европейским столицам из-за размещения американского дальнобойного оружия и заявили, что не услышали ничего нового. В частности, об этом на брифинге сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

В Германии поставили на место РФ и дерзко ответили на все ее угрозы

Правительство Берлина

Он подчеркнул, что официальный Берлин принял во внимание очередные угрозы Кремля, в частности, спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, но не услышал абсолютно ничего нового.

"Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна: российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы", – заметил Гебештрайт.

При этом представитель правительства все же признал, что подобного рода заявления в принципе всегда необходимо воспринимать серьезно. По его словам, обсуждать какие-либо инициативы, касающиеся разоружения, с российской стороной пока невозможно. Гкбкштрайт добавил, что Россия обращается гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше.

Представитель немецкого правительства также подчеркнул, что решение американской администрации разместить в 2026 году конвенционное оружие большой дальности в Германии связано именно с тем, что изменилась ситуация безопасности.

При этом представитель германского правительства напомнил, что само руководство России несколько лет назад вышло из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и РФ не только разрабатывает новое вооружение, но и размещает его близко к границам.

"Поэтому эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости неядерного компонента сдерживания в центре Европы, в частности, в Германии", – сказал правительственный представитель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Россия истерически реагирует на "томагавки" в Германии.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3885601-u-berlini-vvazaut-so-rozmisenna-raket-tomahawk-u-nimeccini-mae-strimati-rosiu.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2jFzOAShxepFSa26jElqclRbkogwaKxBMoy-7czFObeE-MK0MXUjn-L_Q_aem_e4vM0e7pJ_LBigXxPQr8CQ
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