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Ани Лорак испугала фанатов своим видом (ВИДЕО)

Ани Лорак продолжает жить и работать в террористической РФ

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак , покинувшая родную страну, сделала попытку поделиться собственными "секретами красоты".

Ани Лорак испугала фанатов своим видом (ВИДЕО)

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На собственной странице в Instagram певица обнародовала видеоролик, где рассказывает своим поклонникам, какие средства использует.

Звезда сидит в гримерке и визажист при этом мажет ей кисточкой участок декольте.

"Особый раздел" мир Ани Лорак / Ani Lorak World" посвящен красоте. Макияжи повседневной и на выход, множество бьюти-секретов для вас, дорогие девочки! А что бы вы хотели увидеть в приложении? Делитесь в комментариях!" – отметила она, подписав видеоролик.

Оставив свои комментарии, подписчики критиковали не столько внешность певицы, сколько ее уступок по предательству своей родины:

"Продажная поменяла свою страну за деньги, ненавижу"; "Ого, какая ты стала: как клоун улыбка до ушей. Какая там красота, испуг"; "Ой, Боже! Какая красавица была и что стало... ужас!"; "Боже! Как изменилась в худшую сторону. Все наиграно, стало похоже на Повалий"; "Как ты спишь ночью? Совесть не мучает?".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев . Бывшая украинка Ани Лорак, участвовавшая в эфире "Центрального телевидения" российского канала, жаловалась на нападения жителей Украины. Она называет их несправедливыми и заметила, что плакала от отчаяния.

Звезда вошла в этот образ и чуть не плача, рассказывала, какую боль ей причиняет хейт со стороны украинских граждан. Певица говорит, что он необоснован. Однако следует заметить, что Каролина более полутора лет никак не реагирует на полномасштабную российскую войну на родине. Она не осуждает военное вторжение на территории родной Украины, и в настоящее время как выступала, так и выступает в РФ.




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