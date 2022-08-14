Армии Германии передали российские танки в виде мишеней (ФОТО)

Вооруженные силы Германии получили от австралийской компании GaardTech полноразмерные макеты танков Т-72, Т-90 и российскую "Армату". Об этом говорится в сообщении компании в Twitter .

Бундесвер получил макеты танков (фото GaardTech)

"Для испытаний и боевой стрельбы в Германии GaardTech развернула первые роботизированные транспортные средства в Бундесвере", — сообщили в компании.

Известно, что GaardTech производит полноразмерные макеты военной техники. Эти макеты позволяют военным учиться, испытать сложность и напряжение реальных действий врага, "визуально подвергаясь угрозам реального мира".

В каталоге роботизированной военной техники есть танки Т-14, Т-72, Т-80, Т-90, а также БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90 и БРДМ-1.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия передала Украине мощное оружие . Германия передала Украине мощное оружие. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Как сообщил Ермак, в Украину прибыли германские реактивные системы залпового огня. Также издание ТСН со ссылкой на DPA сообщает, что Германия передала Украине три дополнительных самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Кроме того, отмечается, что осенью Германия планирует передать Украине: три самоходных артиллерийских установки; системы противовоздушной обороны IRIS-T; три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия передала Украине еще несколько единиц военной техники . Как стало известно, Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard. В общей сложности Германия передала Украине уже 12 единиц такой техники.

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