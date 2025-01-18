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Бербок не сдержала эмоций: что произошло на заседании правительства ФРГ из-за решения по Украине

В ФРГ рассказали об обиде Бербок на Шольца из-за решения по Украине

сегодня, 11:44
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Кравцев Сергей

В правительстве Германии произошел поразительный инцидент, который журналисты успели запечатлеть на камеру. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь столкнулся с недовольством министра иностранных дел Анналены Бербок, которая, выругавшись в сердцах, покинула заседание. Причина такого поведения главы МИД кроется в решении Шольца продолжить блокировать предоставление Украине нового пакета помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Бербок не сдержала эмоций: что произошло на заседании правительства ФРГ из-за решения по Украине

Олаф Шольц и Анналена Бербок. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, этот эффектный момент был зафиксирован во время одного из правительственных заседаний. Шольц снова выступил против выделения новых миллиардов евро Украине, что вызвало явное недовольство Бербок, известной своей поддержкой нашей страны.

Показав свое разочарование, министр, выразив недовольство, поспешила покинуть зал заседаний, оставив канцлера в растерянности – он лишь схватился за воздух в месте, где она только что стояла, пытаясь остановить упрямую подчиненную.

В материал добавлено фото, на котором ОЛаф Шольц пытается остановить министершу, чтобы она не покинула зал, но ему не удалось это сделать.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока Украина ждет ясности от новой администрации США по поводу будущей поддержки, тревожные сигналы поступают из Германии. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок косвенно выступила с критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его нежелания одобрить дополнительный пакет помощи для Украины на сумму 3 миллиарда евро (около 3,1 миллиарда долларов). О чем говорят такие заявления? Может ли Украина вслед за уменьшением помощи от Вашингтона столкнуться с тем, что подобным образом станет поступать и Берлин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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