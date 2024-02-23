Бербок обратилась к «человечности» Лаврова. Что из этого вышло

Анналена Бербок, как и обещала, подняла тему войны России против Украины на встрече глав МИД стран "Большой двадцатки". В частности, она призвала Лаврова прекратить войну. На этот раз она призвала главу российского МИД позаботиться о "собственном народе".

Анналена Бербок

"Если вы заботитесь о человеческих жизни, если вы заботитесь о своем собственном народе, русских детях и молодежи, вы должны прекратить эту войну сейчас",

– заявила Бербок.

Министр иностранных дел Германии подчеркнула, если бы Россия немедленно прекращала войну в Украине, то этим сразу открыла бы путь к установлению мира и справедливости.

При этом известно, что Лавров присутствовал в зале во время выступления Бербок. Российский министр сидел на три места левее главы немецкого МИД.

Напомним, ранее Анналена Бербок заявляла, что российский диктатор Владимир Путин не должен ожидать, что поддержка Западом Украины начнет ослабевать. По ее словам, если глава страны-агрессора так думает, то он ошибается. Бербок подчеркнула, что европейские государства будут поддерживать Украину и дальше. При этом, по ее словам, они будут делать это столько, сколько будет необходимо, и эта поддержка может оказаться еще более эффективной. Также Бербок подчеркнула, что миллиарды, которые европейцы вкладывают в Украину, они действительно вкладывают в собственную безопасность.

Также портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Германии обратился к Сергею Лаврову во время заседания Совета министров ОБСЕ. Она призвала Россию прекратить войну в Украине, которая также является войной против всех ценностей, которые олицетворяет собой такая структура, как ОБСЕ. Известно, что при выступлении Бербок Лаврова в зале не было.