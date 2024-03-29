Бербок рассказала, чего на самом деле добивается Путин: Германия не позволит этого

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин пытается втянуть НАТО в войну, однако Германия не позволит осуществится такому сценарию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Tagesschau".
Анналена Бербок. Фото из открытых источников
В частности, глава немецкого МИД отметила, что глава Кремля не открыт для аргументов, призывов к человечности и не желает вести переговоры.
Отметим, ранее немецкое издание Bild опубликовало статью о том, как Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией после гипотетического проигрыша Украины. О чем говорит появление подобных материалов? Насколько реалистичен сценарий, который приводит Bild? Как его избежать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского рассказали, какое решение стран НАТО будет серьезно тревожить РФ.
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