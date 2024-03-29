Бербок рассказала, чего на самом деле добивается Путин: Германия не позволит этого

Российский диктатор Владимир Путин пытается втянуть НАТО в войну, однако Германия не позволит осуществится такому сценарию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Tagesschau".

Анналена Бербок. Фото из открытых источников

"Целью Путина было и есть уничтожить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну", — заявил Бербок и отметила, что немецкое правительство не позволит этому произойти.

В частности, глава немецкого МИД отметила, что глава Кремля не открыт для аргументов, призывов к человечности и не желает вести переговоры.

Отметим, ранее немецкое издание Bild опубликовало статью о том, как Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией после гипотетического проигрыша Украины. О чем говорит появление подобных материалов? Насколько реалистичен сценарий, который приводит Bild? Как его избежать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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