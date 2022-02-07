Бербок рассказала, почему меньше, чем через месяц вновь летит в Украину

"Взрывоопасная ситуация", сложившаяся вокруг украинских границ – главная причина очередного визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Украине, при том, что от последнего визита Бербок в Киев не прошло еще и месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы дипломатии Германии, которое размещено на сайте МИД.

Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Анналена Бербок отметила, Германия прекрасно понимает всю опасность того, что Россия ввела свои войска в приграничный с Украиной регион. Нынешняя ситуация очень непростая, ведь от нее зависит стабильность и мир в Европе. Цена ошибки очень велика, ведь в ЕС хорошо понимают, что поставлено на карту Европы. Глава МИД подчеркнула, для того, чтобы не дать разрушить мир нужно приложить все возможные усилия.

Бербок добавила, что ее визит в Киев – это еще и сигнал, в первую очередь, украинскому народу, что Германия, как член ЕС, НАТО и G7, полностью на стороне Украины и готова поддержать страну в непростое время.

При этом глава МИД ФРГ подтвердила готовность Берлина дать жесткий ответ Москве, если агрессия против Украины будет продолжена.

Анналена Бербок добавила, Германия восторгается украинским народом, которые несмотря на все угрозы сохраняет спокойствие и уверенность в своих силах.

Министр иностранных дел Германии также рассказала, что в ее планах в этот раз встретиться не только с президентом Зеленским, главой внешнеполитического ведомства Украины Кулебой, а и общение с рядовыми украинцами.

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