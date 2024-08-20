Берлин дал новое обещание: что получит Украина на фоне слухов о сокращении помощи

До конца текущего года Германия передаст Украине еще 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T различной дальности действия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует DW.

Германия. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что кроме зенитно-ракетных комплексов Украина также получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

Уже в следующем году, как ожидается, Германия передаст Украине более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных боевых танков Leopard, 5 зенитных самоходных установок Gepard, 6 зенитно-ракетных систем IRIS-T и несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.

"И именно поэтому нет ни одного сообщения от правительства о том, что поддержка будет сокращена или каким-то другим образом ограничена", — подчеркнул Бюхнер.

Читайте также на портале "Комментарии" — министерство финансов Германии обвинили в "замаскированном отступлении" от поддержки Украины. Причиной стало приостановка финансирования будущих поставок вооружений Киеву. Об этом пишет "The Times".

Отмечается, что Берлин гордится тем, что является вторым по величине источником военной помощи Украине после США, и призывает другие европейские страны последовать его примеру. Однако поставки оружия стали разменной монетой в играх за власть внутри правящей коалиции Германии, пытающейся закрыть дефицит бюджета в 12 миллиардов евро с помощью, что один из высокопоставленных оппозиционных депутатов назвал "харакири" – сокращение расходов.



