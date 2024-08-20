В Германии под угрозой блокирования десятки пакетов вооружений для Украины: что происходит

Министерство финансов Германии обвинили в "замаскированном отступлении" от поддержки Украины. Причиной стало приостановка финансирования будущих поставок вооружений Киеву. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Берлин гордится тем, что является вторым по величине источником военной помощи Украине после США, и призывает другие европейские страны последовать его примеру. Однако поставки оружия стали разменной монетой в играх за власть внутри правящей коалиции Германии, пытающейся закрыть дефицит бюджета в 12 миллиардов евро с помощью, что один из высокопоставленных оппозиционных депутатов назвал "харакири" – сокращение расходов.

Под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, которые готовятся в немецком оборонном ведомстве, включая крайне необходимые ракеты для противовоздушной обороны и запчасти для танков и боевых машин пехоты. Документы, полученные немецкой газетой Bild, свидетельствуют о том, что украинские войска уже ощутили нехватку немецкого вооружения, в том числе самоходных артиллерийских установок и управляемых ракет для систем Patriot. Хотя на следующий год на военные нужды Украины было выделено 4 миллиарда евро, официальные лица утверждают, что они уже использованы.

Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер приказал своим коллегам по кабинету министров придерживаться "верхнего предела" финансирования будущих проектов. Его письмо к министрам обороны и иностранным делам было подвергнуто резкой критике со стороны всего политикума. Это оставило значительную неопределенность относительно того, поступят ли еще какие-нибудь деньги.

Теоретически, образовавшийся дефицит должен быть покрыт за счет 50 миллиардов евро "неожиданных" доходов от российских активов, которые были заморожены в рамках западных санкций. Однако критики как внутри коалиции, так и за ее пределами говорят, что это несбыточная мечта, поскольку остается непонятным, когда и вообще будут ли эти деньги когда-нибудь материализированы.

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