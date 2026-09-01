Берлин готовит жесткий ответ Москве: с чем Германия больше не готова мириться

Германские следователи, по данным Bild, все больше склоняются к версии о причастности российских спецслужб к появлению беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Как утверждают источники издания в сфере безопасности, результаты расследования якобы позволили Берлину подготовить публичное заявление по этому поводу.

Германия. Фото: из открытых источников

Ожидается, что во вторник федеральные министры внутренних и иностранных дел Германии выступят перед общественностью. При этом участие канцлера Фридриха Мерца в заявлении не планируется.

Особое внимание привлекает решение главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля пропустить заседание Совета ЕС по иностранным делам в Ирландии. Вместо участия во встрече европейских министров он должен сосредоточиться на ситуации вокруг расследования в Германии.

До сих пор Берлин избегал прямых публичных обвинений России. Информация о возможном российском следе появлялась преимущественно в сообщениях СМИ со ссылками на неназванные источники. Теперь же, если данные Bild подтвердятся, немецкие власти могут впервые официально озвучить соответствующую версию.

Одновременно в правительстве обсуждаются возможные ответные шаги. Среди рассматриваемых вариантов — вызов российского посла в германский МИД, высылка отдельных сотрудников российского дипломатического представительства, а также новые санкции против России, которые Германия может попытаться согласовать с союзниками.

Пока неизвестно, какие именно меры Берлин сочтет необходимыми и будет ли принято окончательное решение по ним. Многое будет зависеть от того, какие доказательства немецкие следователи смогут представить публично.

История с дроном может стать очередным серьезным испытанием для отношений Германии и России. Если Берлин официально возложит ответственность за инцидент на российские спецслужбы, это способно привести к новому витку дипломатического противостояния между двумя странами.

При этом на данный момент утверждения о российской причастности остаются основанными на информации источников Bild и не были публично подтверждены германскими властями.

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