Берлін готує жорстку відповідь Москві: з чим Німеччина більше не готова миритися

Німецькі слідчі все більше схиляються до версії про причетність російських спецслужб до появи безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцига. Як стверджують джерела видання у сфері безпеки, результати розслідування нібито дозволили Берліну підготувати публічну заяву з цього приводу.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Очікується, що у вівторок федеральні міністри внутрішніх та закордонних справ Німеччини виступлять перед громадськістю. При цьому участь канцлера Фрідріха Мерца у заяві не планується.

Особливу увагу привертає рішення глави німецького МЗС Йоганна Вадефуля пропустити засідання Ради ЄС із закордонних справ в Ірландії. Замість участі у зустрічі європейських міністрів він має зосередитись на ситуації навколо розслідування у Німеччині.

До цього часу Берлін уникав прямих публічних звинувачень Росії. Інформація про можливий російський слід з'являлася переважно у повідомленнях ЗМІ з посиланнями на неназвані джерела. Тепер же, якщо дані Bild підтвердяться, німецька влада може вперше офіційно озвучити відповідну версію.

Одночасно в уряді обговорюються можливі кроки у відповідь. Серед варіантів, що розглядаються, — виклик російського посла в німецьке МЗС, висилка окремих співробітників російського дипломатичного представництва, а також нові санкції проти Росії, які Німеччина може спробувати узгодити з союзниками.

Поки невідомо, які саме заходи Берлін вважатиме за необхідне і чи буде прийнято остаточне рішення щодо них. Багато залежатиме від того, які докази німецькі слідчі зможуть надати публічно.

Історія з дроном може стати черговим серйозним випробуванням для відносин Німеччини та Росії. Якщо Берлін офіційно покладе відповідальність за інцидент на російські спецслужби, це може призвести до нового витку дипломатичного протистояння між двома країнами.

При цьому на даний момент твердження про російську причетність залишаються заснованими на інформації джерел Bild і не були публічно підтверджені німецькою владою.

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