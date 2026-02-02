logo

Берлин готовится к худшему: в Германии прямо заговорили о войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус, объясняя необходимость резкого роста оборонных расходов, процитировал резкое изречение, приписываемое Мартину Лютеру, и прямо заявил: угроза для Европы — не теоретическая, а совсем рядом

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с жесткой и эмоциональной речью, в которой призвал немецкое общество прекратить самообман и осознать реальность угроз безопасности. Объясняя, почему Германия вынуждена резко увеличивать расходы на оборону, он использовал резкое народное высказывание, приписываемое богослову Мартину Лютеру: мол, с подавленным настроением демократию не защитишь.

Берлин готовится к худшему: в Германии прямо заговорили о войне в Европе

Германия готовится к войне

По словам Писториуса, Европа больше не может позволить себе пассивность и постоянные жалобы на тяжелые времена. Он подчеркнул, что именно от решимости демократических государств зависит, удастся ли сохранить свободу и безопасность.

Министр отдельно обратил внимание на войну России против Украины, подчеркнув, что боевые действия происходят "всего в двух часах лета от Берлина". По его мнению, Владимир Путин неоднократно давал понять, что его амбиции не ограничиваются только Украиной.

Писториус также предостерег, что международные правила больше не являются гарантией безопасности. Он провел параллель не только с политикой Кремля, но и с заявлениями западных политиков о возможных территориальных посягательствах — в частности, вспомнил дискуссии вокруг Гренландии как пример разрушения старых табу.

На фоне этого в Германии уже идет масштабная военная реформа. Она предполагает восстановление полноценного военного учета, активное перевооружение Бундесвера, а также привлечение большего количества добровольцев в армию. Власти ФРГ открыто признают: страна готовится к новой эпохе нестабильности в Европе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в центре Праги состоялась одна из самых массовых акций поддержки действующего президента Чехии Петра Павела за последние годы. По данным чешских медиа, участие в митинге приняли около 100 тысяч человек, собравшихся на Староместской и Вацлавской площадях.



Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/hrustnoj-zadnitsej-radostno-ne-puknesh-pistorius-pojasnil-pochemu-frh-tratit-na-oboronu-i-rasskazal-o-demokratii-1772347.html
