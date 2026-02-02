logo_ukra

Берлін готується до гіршого: у Німеччині прямо заговорили про війну в Європі
Берлін готується до гіршого: у Німеччині прямо заговорили про війну в Європі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пояснюючи необхідність різкого зростання оборонних витрат, процитував різкий вислів, приписуваний Мартін Лютер, та прямо заявив: загроза для Європи — не теоретична, а зовсім поруч

2 лютого 2026, 00:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виступив із жорсткою та емоційною промовою, в якій закликав німецьке суспільство припинити самообман і усвідомити реальність безпекових загроз. Пояснюючи, чому Німеччина змушена різко збільшувати витрати на оборону, він використав різке народне висловлювання, яке приписують богослову Мартіну Лютеру: мовляв, із пригніченим настроєм демократію не захистиш.

Берлін готується до гіршого: у Німеччині прямо заговорили про війну в Європі

Німеччина готується до війни

За словами Пісторіуса, Європа більше не може дозволити собі пасивність і постійні скарги на "важкі часи". Він наголосив, що саме від рішучості демократичних держав залежить, чи вдасться зберегти свободу і безпеку.

Міністр окремо звернув увагу на війну Росії проти України, підкресливши, що бойові дії відбуваються "всього за дві години льоту від Берліна". На його думку, Володимир Путін неодноразово давав зрозуміти, що його амбіції не обмежуються лише Україною.

Пісторіус також застеріг, що міжнародні правила більше не є гарантією безпеки. Він провів паралель не лише з політикою Кремля, а й із заявами західних політиків про можливі територіальні зазіхання — зокрема згадав дискусії навколо Гренландії як приклад руйнування старих табу.

На тлі цього в Німеччині вже триває масштабна військова реформа. Вона передбачає відновлення повноцінного військового обліку, активне переозброєння Бундесверу, а також залучення більшої кількості добровольців до війська. Влада ФРН відкрито визнає: країна готується до нової епохи нестабільності в Європі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у центрі Праги відбулася одна з наймасовіших акцій підтримки чинного президента Чехії Петра Павела за останні роки. За даними чеських медіа, участь у мітингу взяли майже 100 тисяч людей, які зібралися на Староміській та Вацлавській площах.



