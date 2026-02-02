Берлін готується до гіршого: у Німеччині прямо заговорили про війну в Європі

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виступив із жорсткою та емоційною промовою, в якій закликав німецьке суспільство припинити самообман і усвідомити реальність безпекових загроз. Пояснюючи, чому Німеччина змушена різко збільшувати витрати на оборону, він використав різке народне висловлювання, яке приписують богослову Мартіну Лютеру: мовляв, із пригніченим настроєм демократію не захистиш.

Німеччина готується до війни

За словами Пісторіуса, Європа більше не може дозволити собі пасивність і постійні скарги на "важкі часи". Він наголосив, що саме від рішучості демократичних держав залежить, чи вдасться зберегти свободу і безпеку.

Міністр окремо звернув увагу на війну Росії проти України, підкресливши, що бойові дії відбуваються "всього за дві години льоту від Берліна". На його думку, Володимир Путін неодноразово давав зрозуміти, що його амбіції не обмежуються лише Україною.

Пісторіус також застеріг, що міжнародні правила більше не є гарантією безпеки. Він провів паралель не лише з політикою Кремля, а й із заявами західних політиків про можливі територіальні зазіхання — зокрема згадав дискусії навколо Гренландії як приклад руйнування старих табу.

На тлі цього в Німеччині вже триває масштабна військова реформа. Вона передбачає відновлення повноцінного військового обліку, активне переозброєння Бундесверу, а також залучення більшої кількості добровольців до війська. Влада ФРН відкрито визнає: країна готується до нової епохи нестабільності в Європі.

